Premiê promete apoiar candidatura olímpica de Tóquio

Tóquio participou da eleição do Comitê Olímpico Internacional (COI) para receber os Jogos de 2016, mas acabou perdendo a disputa para o Rio. Agora, tenta ser a sede de 2020, quando terá quatro adversárias: Doha (Catar), Istambul (Turquia), Madri (Espanha) e Roma (Itália). Para ganhar dessa vez, os japoneses usam o argumento de que a Olimpíada será um símbolo da reconstrução do país após o terremoto e o tsunami devastadores de março passado.

Para os Jogos de 2016, a candidatura de Tóquio não contou com muito apoio popular, o que acabou diminuindo as suas chances. Agora, com a adesão governamental, os japoneses esperam ter melhor sorte na eleição para 2020, que acontecerá apenas em setembro de 2013. Antes disso, porém, as cinco cidades precisam apresentar seus projetos ao COI em fevereiro.