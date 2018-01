Prêmio atrai competidores no Triatlo Atletas nacionais e internacionais como o australiano Chris McCormack, o norte americano Ken Glah e o argentino Oscar Galindez disputam neste domingo, o 10º Triatlo Internacional de Santos, a partir das 9h30, na Praia do Boqueirão, em Santos. A competição promete uma disputa acirrada no grupo de elite e vai distribuir prêmios no valor de US$ 50 mil. Oscar Galindez (Unimonte/Reebok) , apesar de argentino, vai competir praticamente em casa, uma vez que reside em Santos há cinco anos. O atleta tem 29 anos de idade, 13 deles dedicados ao triatlo. Ele participou de oito das nove edições internacionais do evento e obteve quatro vitórias, três vice-campeonatos e um quinto lugar. Mais ainda: em 2000 levantou o tetracampeonato no Internacional de Santos e no Troféu Brasil. Venceu também a última etapa da Copa do Mundo, realizada em Cancun, no México, embora não tenha obtido sucesso na estréia do triatlo nos Jogos Olímpicos de Sydney, porque teve um problema com sua a bicicleta. Os santistas também vão estar presentes e entre eles estão Emerson Gomes (Memorial/Pão de Açúcar Club), Paulo Henrique Miyasiro (Unimonte/Pão de Açúcar Club) e Fred Monteiro (Unimonte).