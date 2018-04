Prêmio pelo bi no Pan não tem data para sair O Brasil conquistou o bicampeonato pan-americano há quase quatro meses, quando deu show no Maracanã goleando os EUA por 5 a 0. Mas as jogadoras ainda não fazem idéia de quando vão receber a premiação prometida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Quando vem o prêmio? Não sei", admite Cristiane. "Tomara que venha antes do Natal. Seria um belo presente." A entidade não explica o motivo pelo qual ainda deve às meninas. Em recente reportagem do Estado, a CBF manifestou-se sobre o não-pagamento do prêmio pelo vice-campeonato no Mundial da China, finalizado em setembro. Afirmou que depende de verba liberada pela Fifa. Burocracia que pode demorar até seis meses. A entidade ainda informou que os valores seriam proporcionais aos pagos para os homens, pentacampeões mundiais em 2002 - cada titular recebeu US$ 150 mil, cerca de R$ 270 mil. O que muita gente duvida. A verdade é que as meninas do futebol já estão escaldadas pelas promessas não-cumpridas. A Copa do Brasil feminina só saiu após a bela campanha no Pan, seguida pela inédita segunda colocação em Mundiais - isso porque um campeonato para elas já estava na pauta desde a medalha de prata na Olimpíada de Atenas, em 2004. "Agora é a hora de fazer um bom trabalho, divulgar o futebol feminino. Precisamos aproveitar esse carinho do povo brasileiro, fazer com que as pessoas não esqueçam rápido da gente", opina Cristiane. "Infelizmente, o povo brasileiro não tem muita memória. O time foi campeão, ótimo. Daqui a duas, três semanas, todo mundo esqueceu." A atacante, que tem mais de sete anos de serviços prestados à seleção, aprova o primeiro campeonato nacional organizado pela CBF. Desde que a iniciativa tenha continuidade. "Não adianta fazer o campeonato só porque foram cobrados", reclama. "Nós precisamos de divulgação, de continuidade. E o torcedor precisa saber onde estamos, quais são os times. Todo mundo quer ser acompanhado."