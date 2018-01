Preparação da seleção preocupa Bernardinho O técnico Bernardinho desmentiu que tenha entrado em atrito com o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, Ary da Graça Filho. Mas admitiu que está se virando "de forma criativa" para manter os treinos da seleção brasileira masculina em alto nível. Bernardinho havia reclamado pela imprensa das federações e clubes brasileiros e italianos que não liberam os jogadores para a seleção. Sua queixa não deu resultado e o grupo só ficará completo dia 2 de novembro. No Japão, 14 dias depois, começa a Copa do Mundo, que dará três vagas aos Jogos Olímpicos de Atenas. Agência Estado: Como está a fase final de preparação do grupo antes do embarque para o Japão? Bernardinho: Ontem tínhamos sete jogadores. O Murilo chegou à noite, mas volta para disputar as semifinais do Campeonato Paulista pelo Suzano. Dos que atuam na Itália, só o Dante está no Brasil, porque (quinta-feira) nasceu a filha dele, mas não está treinando com a seleção. Também estamos para saber quando vamos ter o grupo completo e quando vamos viajar. Não estamos conseguindo vôos para a Itália (onde o time treinaria por alguns dias e depois seguiria direto para o Japão). O Japão também não mostrou disposição em nos receber muito antes do dia 09. AE: E como estão os treinos com oito jogadores? Bernardinho: Os treinos estão muito bons, com pessoal motivado. Teve um pouco de ´oba-oba´ por aí, mas está indo tudo bem. Não era o que a gente pretendia. Queríamos dar uma cara à equipe, mas estamos sendo muito criativos para fazer o treinamento render. Usamos caixotes de todas as maneiras, placas de bloqueio, são treinos bem intensos, até parecem coletivos mesmo. Estamos nos programando no dia-a-dia. Tenho cobrado por telefone os jogadores que estão jogando fora para manter o preparo físico. AE: E quando serão os cortes para definir os 12 que vão para o Japão? Bernardinho: Vamos definir isso quando me derem a data em que vamos viajar. Em princípio, não deve haver muitas modificações. Seria uma falta de critério mudar muita coisa. Como posso fazer uma comparação com os caras que estão na Itália se não os estou vendo? Estou me baseando no histórico de cada um. E esse não é o momento de fazer grandes experiências. Seria pouco criterioso da minha parte colocar um que está treinando bem há dez dias quando tem outro cara que está no time há três anos. Todos os meninos que estão treinando com a gente estão muito bem, estou satisfeito com o grupo. AE: E o suposto desentendimento com o Ary da Graça? Bernardinho: Em cima de uma matéria mal-montada na tevê, criou-se um clima horroroso e que não era verdadeiro. Clima ruim, é função do repórter retratar, mas não criar a realidade. Depois veio a repercussão de alguém que nem cobria o voleibol. Como o cara podia fazer isso se nem tinha noção do esporte? AE: E você falou com o Ary depois de tudo isso? Bernardinho: Não. Não há dúvidas entre nossas intenções e nossas idéias. Quando saíram as entrevistas dele no ?O Globo?, ele me ligou para dizer que o cara havia botado uma série de coisas e que se tivesse alguma coisa iria dizer para mim, e não para o jornal. Na realidade, o que expus foi minha angústia, minha preocupação em relação ao pouco tempo que tínhamos. Foi uma preocupação, não foi nenhuma crítica a ninguém. As coisas estão calmas, nunca teve problemas nesse aspecto. AE: Mas e a expectativa de ter o grupo completo? Bernardinho: A angústia continua, a ansiedade de não saber dizer como estamos, como vamos jogar daqui a dez dias. Isso me preocupa. Se não der para ficar entre os três na Copa do Mundo, depois só vamos ter uma chance de vaga no Pré-Olímpico, que pode dar um problema, há riscos. No Japão, a competição é difícil, começamos contra a Coréia, que é um time complicadíssimo. Depois vem a França, que está jogando um voleibol de primeirísssima linha. E assim as coisas vão. O início já é pesado, mas tenho confiança no grupo, acho que o time tem tudo para ir bem. Agora, falar sobre essa preocupação não parece nada de anormal. Mas não posso fazer nada contra coisas que não são do meu domínio, tenho de ir trabalhando.