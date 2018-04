Preparação nos EUA deixa Thiago Pereira animado

Confiante e esperançoso. Com esses sentimentos o nadador brasileiro Thiago Pereira embarca nesta segunda-feira para os Estados Unidos, onde irá iniciar uma nova fase de treinos em Los Angeles.

Quarto colocado nos 200 e 400 metros medley do Mundial de Roma, Thiago Pereira treinará por duas semanas com o técnico David Salo. Será a primeira fase de treinos nos Estados Unidos antes do retorno ao Brasil para a disputa do Troféu José Finkel, entre os dias 1.º e 6 de setembro, em Florianópolis.

Após a competição, Thiago retorna aos Estados Unidos para um novo estágio de treinamentos. "Estou bastante animado porque será uma nova etapa da minha vida. Tenho certeza de que irei aprender muito, com essa viagem e com as novas oportunidades que surgirão", afirmou o nadador.

Nem o fato de não ter conseguido uma medalha no Mundial de Roma desmotiva Thiago Pereira. "Este ciclo olímpico começou muito diferente dos outros dois anteriores. Uma coisa eu posso dizer: estou bastante confiante e tenho certeza de que muita coisa boa está para acontecer", ressaltou o atleta.