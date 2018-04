Preparação será toda no Beira-Rio

Há uma rusga entre corintianos e colorados desde a polêmica da arbitragem no Brasileiro de 2005. Os paulistas ganharam o título numa competição manchada por manipulações de resultados. O famoso caso do árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Hoje, dois anos depois, pode-se dizer que o Internacional está com o rival na mão. Se vai dar uma ajuda ou entregar o jogo para o Goiás e se vingar ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: os gaúchos já estão colaborando com a preparação do Corinthians para a decisão com o Grêmio, no domingo, no Estádio Olímpico. Os treinos do alvinegro em Porto Alegre, hoje e amanhã, serão num complexo ao lado do Beira-Rio. A delegação embarca esta manhã para a sua ?decisão?. À tarde, já estará trabalhando no Sul. E nada de temor dos gaúchos. Bem diferente do Santos, que ao enfrentar o time pela Libertadores no Olímpico optou por ficar na vizinha Viamão, os corintianos vão se hospedar num hotel da capital. A certeza é que os gremistas não incomodaram. Mas resta saber se os colorados também terão a educação esperada pelos corintianos. Faz duas semanas que os torcedores locais falam em "prejudicar o Corinthians", cobrando de seus atletas que "entreguem o jogo para o Goiás, no Serra Dourada." O presidente Vitório Pífero garante que sua equipe jogará com profissionalismo, mesmo praticamente com a vaga assegurada à Copa Sul-Americana. Os chutes a gol serão prioridade nestes dois treinos. "Criamos chances, mas faltou calma e precisão para definir", disse Nelsinho Baptista, procurando elevar o ânimo do elenco. "Mostramos que, quando o time acerta três passes seguidos no campo adversário, chega rápido à área e em condições de chutar." Apesar de enfrentar um Grêmio que sonha com vaga na Libertadores e, provavelmente, empurrado por 40 mil torcedores, o técnico afirmou que não vai mudar o esquema tático. "Vamos nos concentrar naquilo que melhoramos e buscar a vitória."