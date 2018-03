Presidente da CBAt dá aula de política Enquanto os atletas ainda lutam por índices para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, com provas entre 6 e 10 de agosto, e o Mundial de Paris, de 23 a 31 do mesmo mês, Roberto Gesta de Melo, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, dava aulas de política ? não perdeu uma excelente oportunidade de tentar conseguir mais eventos para o seu esporte. Depois de contornar o sério problema da substituição de atletas canadenses para evitar um boicote do GP Brasil de Atletismo (de domingo passado) por causa da pneumonia asiática, já em Belém do Pará o dirigente anunciou os R$ 3,350 milhões de patrocínio da Caixa Econômica Federal, até dezembro. Costurou acordos em reuniões com técnicos e atletas, com relação a pagamentos de salários e inclusão em programas remunerados ? e ainda aproveitou a ?visita? dos dois representantes das pré-candidatas São Paulo e Rio de Janeiro a sede da Olimpíada/2012 para ?amarrar? a possibilidade da realização de mais dois meetings. Leia mais no Jornal da Tarde