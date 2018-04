Presidente da Ferrari comandará campanha Roma-2020

Neste sábado, Montezemolo se reuniu com o ministro Gianni Letta para discutir detalhes e condições do acordo, segundo revelou o site do jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O presidente do Comitê Olímpico Italiano comemorou o acerto: "Luca di

Montezemolo é o homem certo, é o mais famoso italiano no mundo e irá aumentar as nossas chances de vitória".

Montezemolo, porém, não era a primeira escolha. Antes dele, o empresário Nerio Alessandri, que recusou o convite alegando que tinha compromissos com a sua empresa, a Technogym.

Até aqui, Roma é a única cidade candidata com o apoio oficial de seu comitê olímpico.