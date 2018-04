Presidente da IAAF avisa que vai tentar nova reeleição

Veja também:

Aos 76 anos, Diack assumiu a presidência após a morte do italiano Primo Nebiolo em 1999. Dois anos depois, porém, ele foi eleito formalmente para o cargo, sendo reeleito em 2003 e 2007. Agora, parece disposto a continuar comandando a IAAF até 2015.

"Se a minha saúde permitir, (a candidatura) é possível. Existe muita gente que me pede isso", afirmou Diack, nesta sexta-feira, em Berlim, durante entrevista coletiva antes da abertura do Mundial de Atletismo, que começa a ser disputado no sábado.