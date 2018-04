Presidente deve rever os projetos de marketing O fracasso na Libertadores pôs em xeque as ambiciosas estratégias de marketing que marcaram a gestão Andrés Sanchez à frente do Corinthians. Ronaldo, carro-chefe das campanhas publicitárias do clube, sofreu desgaste junto à torcida e deve ficar menos exposto nos próximos meses. Sem a bilheteria, as premiações e a exposição geradas pela Libertadores, o dirigente alvinegro ainda terá de lidar com a inchada folha salarial do elenco, estimada atualmente em cerca de R$ 7 milhões mensais.