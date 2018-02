Presidente do COB deixa a UTI O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, foi transferido neste domingo da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para a semi-intensiva. Ele está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, desde a noite do último domingo, quando sentiu dores no peito. Na segunda-feira, o dirigente de 62 anos passou por cirurgia cardiovascular para corrigir uma dissecção aguda na aorta. Enquanto Nuzman se recupera da operação, a direção do COB está a cargo do vice-presidente e secretário-geral da entidade, André Richer.