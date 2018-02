Presidente do COB recebe alta O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, recebeu alta médica nesta quinta-feira do Hospital Samaritano, no Rio, onde estava internado desde o dia 29 de novembro para uma cirurgia cardíaca. O dirigente foi internado com fortes dores no peito. Os médicos detectaram um problema na aorta - a principal artéria do coração - e no mesmo dia decidiram-se pela operação. Nuzman passará o Natal e o Ano Novo em casa, junto aos seus familiares, mas ainda não há previsão de quando vai voltar ao trabalho. Neste período Nuzman vem sendo substituído no COB pelo vice-presidente André Richer.