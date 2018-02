Presidente do COI acredita que Copa ajudará o Rio para 2016

A candidatura do Rio de Janeiro para sediar dos Jogos Olímpicos de 2016 poderá se beneficiar dos investimentos feitos na cidade para receber as partidas e a eventual final da Copa do Mundo de 2014. A avaliação é do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, que falou sobre o assunto nesta quarta-feira, na Suíça, em sua última conferência de imprensa do ano. Questionado pelo O Estado de S. Paulo se o fato de a Copa ter sido dada ao Brasil em 2014 atrapalharia os planos do Rio para 2016, Rogge foi claro: "minha resposta é não". "De um lado, o Rio 2016 se beneficiaria de investimentos feitos para a Copa do Mundo da Fifa de 2014. Haverá melhores estradas, novo estádio, novas instalações e novas infra-estruturas", disse Rogge. Segundo o presidente do COI, o Rio ainda poderá tirar vantagem do estabelecimento de uma rede de voluntários que trabalharão para a Copa e que poderão seguir atuando para garantir os Jogos em 2016. "Não acredito que os membros do COI vão condicionar um potencial voto em 2016 a algo que ocorreu em 2014. São dois eleitorados diferentes e acho que um não afetará o outro", disse. Para alguns membros do COI, o sentimento porém é de que não seria fácil justificar os dois principais eventos esportivos do mundo no Brasil em dois anos. Já outras autoridades apontam que não seria a primeira vez que um país ganharia o direito de sediar a Copa e uma Olimpíada no espaço de apenas dois anos. Esse foi o caso do México em 1968, com as Olimpíadas, e a Copa em 1970. A Alemanha realizou a Copa de 1974 e os Jogos de 1976. Nos anos 90, os americanos realizaram uma Copa e uma Olimpíada. Ao final da conferência de imprensa, Rogge voltou a confirmar que a Copa de 2014 não atrapalharia a candidatura do Rio. Mas ironizou: "eu não voto". Uma decisão sobre 2016 será tomada em outubro de 2009. Além do Rio, a lista de candidatos inclui Chicago (Estados Unidos), Praga (República Tcheca), Tóquio (Japão), Baku (Azerbaijão), Doha (Catar) e Madri (Espanha). Rogge ainda fez questão de elogiar a organização dos Jogos Pan-Americanos no Rio. "Foi definitivamente um sucesso e a resposta que tive das demais federações foi muito positivo", disse.