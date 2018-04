Presidente do COI declara apoio total à AMA

O belga Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), expressou hoje total apoio à Agência Mundial Antidoping (AMA), que realizará sua III Conferência Mundial em Madri de 15 a 17 de novembro. Em teleconferência com a imprensa, o presidente do COI também disse que só os atletas "limpos de doping" poderão receber medalhas devolvidas - em referência à americana Marion Jones, que confessou que ter se dopado nos Jogos de Sidney."Sempre disse que minha prioridade número um como presidente do COI é a luta contra o doping, o que demonstra os 4.000 exames feitos nos Jogos de Atenas e os mais de 5.000 previstos para os de Londres", comentou. Para que esta "tolerância zero" seja uma realidade, Rogge pediu aos Governos que se envolvam definitivamente nesta luta do COI e da AMA."A realidade é que apenas 70 países ratificaram o Código Mundial Antidoping por enquanto. Portanto, resta muito trabalho administrativo a fazer", disse. Sobre a devolução das cinco medalhas obtidas por Marion Jones em Sidney (três de ouro e duas de bronze), Rogge disse que, antes de entregá-las a atletas que terminaram as provas depois dos punidos, é preciso demonstrar que estes também estão totalmente limpos. Um exemplo é que a grega Katerina Thanou não herdará a medalha da prova dos 100 metros em Atenas, vencida por Jones, por também estar envolvida num escândalo de doping - acabou dois anos suspensa junto ao seu compatriota Kostas Kenteris por escapar de um exame na mesma competição. "Não é automático. Cada atleta que for receber uma medalha por desqualificação de outro terá de se submeter antes a um exame detalhado de seus méritos. Só será confirmada a premiação quando tivermos a certeza de que eles estão limpos", afirmou Rogge. O presidente do COI revelou que tanto o caso de Thanou como o dos demais atletas que poderiam levar vantagem com as medalhas devolvidas por Jones será estudado no próximo Comitê Executivo do organismo, previsto para dezembro. Rogge disse que o COI ainda não retirou a americana oficialmente das medalhas porque está à espera da sentença da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, em inglês).