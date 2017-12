Presidente do COI declara que doping sempre existirá

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, acredita que o doping está presente em todas as modalidades e países e adverte que, como ocorre com a criminalidade, este problema sempre existirá no esporte. "Não há nenhuma modalidade, nenhum país que esteja livre de doping", disse Rogge em entrevista publicada nesta quarta-feira pela revista esportiva Sport Bild. "Eu gostaria de poder dizer o contrário. Mas o doping é, no esporte, o que a criminalidade é na sociedade: algo que sempre existirá", acrescenta. Para Rogge, no caso do ciclista alemão Jan Ullrich, é preciso provar se ele se dopou antes de falar sobre uma retirada da medalha de ouro vencida pelo atleta na Olimpíada de Sydney (2000). Para isso, é necessário esperar os resultados das investigações da Operação Puerto. "Tudo depende dos resultados do caso do médico espanhol [Eufemiano] Fuentes. Caso seja comprovado que ele ou qualquer outro medalhista em Jogos Olímpicos se dopou, certamente serão desqualificados", assegura. Rogge questiona a participação de ex-ciclistas como Bjarne Riis e Rolf Aldag, que admitiram o uso de doping, como diretores de equipe no próximo Tour de France, que começará em dez dias. "Não sei se realmente a direção do Tour os credenciará. Em qualquer caso, seus patrões podem agir e não levá-los", concluiu.