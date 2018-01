Presidente do COI deixa hospital Depois de oito dias internado para uma operação no coração, o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), o belga Jacques Rogge, recebeu alta nesta quarta-feira do hospital Notre Dame de Alost, na Bélgica. O dirigente foi submetido a uma endoscopia para a reparação de uma válvula comprometida. Rogge deverá estar liberado paa voltar a trabalhar, segundo os médicos, a partir da segunda semana de maio.