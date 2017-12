Presidente do COI diz que Rio pode sediar Olimpíada de 2016 De acordo com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, os Jogos Pan-americanos de 2007 e a eventual Copa do Mundo de futebol em 2014, podem potencializar as aspirações da cidade do Rio de Janeiro ser a primeira sede sul-americana de uma Olimpíada na história. "O Pan será um grande legado para o Brasil e para o Rio em particular. E como se espera que o país receba uma Copa do Mundo em 2014, estaríamos presenciando uma grande oportunidade de se fazer visitas do COI em 2016 para a avaliação dos Jogos Olímpicos", explicou Rogge. Rogge chegou nesta sexta-feira à Montevidéu vindo de Buenos Aires, onde participou da 44.ª Assembléia Geral da Organização Esportiva Panamericana. E sobre as possibilidades da América Latina receber a mais importante competição esportiva do mundo, falou: "Seria um sonho para o movimento olímpico ter uma competição dessa magnitude por aqui", porém, acrescentou: "mas é preciso um maior desenvolvimento econômico, pois as exigências para abrigar as Olimpíadas são muito altas".