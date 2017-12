Presidente do COI manda recado para o Rio O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, mandou um recado ao Rio de Janeiro e ao argumento usado pelo governo brasileiro de que os Jogos Olímpicos deveriam percorrer todos os continentes, e não apenas ficar restrito aos países ricos. Para Rogge, o COI "jamais irá sacrificar a qualidade do evento apenas para garantir a rotatividade entre os continentes". Para ele, seria uma "traição" aos atletas levar os Jogos para uma cidade que não esteja preparada. Nesta terça-feira, os dez membros do Comitê Executivo do COI anunciaram as cidades que serão mantidas na corrida para os Jogos de 2012: Nova York, Paris, Londres, Madri e Moscou.