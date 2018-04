Presidente do COI não vê razão para suspeitar de Usain Bolt

Assim como já aconteceu na Olimpíada de Pequim, Usain Bolt voltou a assombrar o mundo no último domingo, quando conquistou a medalha de ouro no Mundial de Berlim de atletismo com o novo recorde dos 100 metros rasos: 9s58. Apesar dos feitos impressionantes do jamaicano, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o belga Jacques Rogge, não vê razão para suspeitar de doping.

Veja também:

Bolt avança à segunda fase dos 200 m com facilidade

Jadel Gregório disputa a final do salto triplo

GALERIA DE FOTOS - Imagens do dia 4

MUNDIAL - Leia todas as notícias do torneio

QUIZ - Participe do teste sobre o Mundial

CALENDÁRIO - Todos os eventos e horários

Em entrevista ao jornal belga Le Soir, nesta terça-feira, Rogge mostrou estar convencido de que Bolt é um atleta "limpo". "Não tenho nenhuma razão para duvidar dele", afirmou o presidente do COI. Ele lembrou que o jamaicano é um dos atletas que mais exames antidoping realiza no esporte mundial atualmente e que "sempre deu negativo".

Perguntado sobre a possibilidade de doping genético, Rogge descartou a hipótese e ainda ironizou. "Medir 1,96 metros, ter ossos longos e, provavelmente, uma quantidade de fibras brancas acima do normal não é doping genético. Você nasce assim", afirmou o presidente do COI, colocando Bolt no grupo dos grandes nomes da história do esporte.

O presidente do COI, que está no cargo desde 2001 e tem mandato até 2013, chegou a fazer uma previsão sobre o que Bolt ainda pode fazer na prova de 100 metros rasos. Rogge disse acreditar que o astro jamaicano tem condições de baixar o recorde mundial para 9s50, atingindo um patamar que era considerado impossível alguns anos atrás.