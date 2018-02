Presidente do COI quer mudar data de exames antidoping

Apesar da polêmica envolvendo os métodos dos exames antidoping, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o belga Jacques Rogge, afirmou, neste sábado, que deseja aumentar os exames antidoping surpresa. "Sempre é bom realizarmos um teste antes das Olimpíadas [falando sobre Pequim 2008], mas o êxito destes testes não é satisfatório", disse Rogge, que sabe quando é a época certa para a realização dos exames. "Em janeiro é o momento certo, porque é quando os atletas se preparam para reforçar a musculatura. É aí que devemos fazer os exames de surpresa", afirmou. Ainda de acordo com Rogge, a meta do COI é realizar dois mil exames antidoping nos Jogos Olímpicos de Pequim em relação aos Jogos disputados em Sydney, em 2000. "Fizemos 2.500 exames em Sydney, já em Pequim a estimativa é de 4.500. Para Londres [em 2012], queremos realizar 6 mil exames."