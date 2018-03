Presidente do Peru anuncia candidatura para Olimpíada de 2020 O Peru irá apresentar sua candidatura à sede dos Jogos Olímpicos de 2020 e explicou o desafio de criar a grande infra-estrutura esportiva necessária que o evento requer, disse na quarta-feira o presidente Alan Garcia. A proposta foi lançada por Garcia logo depois que o mesmo governo disse que lançaria a candidatura para os Jogos de 2016, o que causou surpresa pois o prazo para apresentar candidaturas para a competição de 2016 venceu em janeiro. "O Peru vai lançar sua candidatura para 2020 definitivamente. E que não tenham medo os diminuídos, os deprimidos. Os que jogam na segunda e na terceira divisão, melhor que fiquem na arquibancada e que deixem o Peru jogar na primeira", disse Garcia no Palácio do Governo, onde anunciou uma campanha de vacinação contra a Hepatite B. O país sul-americano, que registra um robusto crescimento econômico desde o início da década não conta com grande complexos esportivos e nem com a infra-estrutura adequada para receber os milhares de visitantes de uma Olimpíada. Segundo as regras do Comitê Olímpico Internacional, os aspirantes a sede devem apresentar garantias de que será respeitada a Carta Olímpica e os governos devem assumir compromissos financeiros para organizar os Jogos e a execução de obras de infra-estrutura de transporte necessárias. García afirmou que o Peru está em condições de organizar uma olimpíada depois do "sucesso" que experimentou ao receber os líderes da América Latina, Caribe e União Européia na cúpula que ocorreu em meados de maio. "É claro que o Peru vai ser, sim senhor, cenário de uma olimpíada porque o Peru tem sido um país da civilização, é um estado-civilização, e tem todo o direito de que venham todos os povos da terra", afirmou. "Até a comemoração do segundo centenário da República do Peru não podemos pensar em ser sede dos Jogos Olímpicos? Isso assusta tanto? Quem os derrotou? Por que não podem pensar grande?", disse Garcia. (Reportagem de Marco Aquino)