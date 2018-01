Presidente do TST parabeniza Popó O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Francisco Fausto, enviou neste domingo um telegrama ao pugilista Acelino ?Popó? Freitas pela conquista do título de campeão dos pesos leves, pela Organização Mundial de Boxe (OMB). "Cumprimento ilustre amigo por sua vitória, é mais uma importante conquista para o esporte brasileiro", diz o texto da mensagem. Recentemente, Popó visitou o ministro Francisco Fausto no TST, onde recebeu a medalha comemorativa dos 60 anos da Justiça do Trabalho pelo seu apoio ao combate ao trabalho infantil no Brasil. Na ocasião, o campeão mundial apoiou a atuação do Tribunal Superior do Trabalho e comprometeu-se com a causa. Durante a solenidade no TST, em outubro, Popó emocionou-se ao relatar a infância pobre que teve e disse que esteve em Brasília especialmente para apoiar a luta do Tribunal contra o trabalho infantil. "Passei fome, mas mudei o rumo de minha vida com unhas e dentes", disse o pugilista.