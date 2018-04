Presidente Lula confirma presença na eleição da sede olímpica

Segundo os organizadores da candidatura do Rio para a Olimpíada de 2016, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou presença na eleição da sede olímpica, que acontecerá na Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2 de outubro, em Copenhague, na Dinamarca. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, em Berlim, onde os dirigentes brasileiros foram fazer campanha durante a reunião do Comitê Executivo do COI.

O Rio é um dos quatro finalistas na eleição para a sede dos Jogos de 2016, concorrendo com Chicago, Madri e Tóquio. E o presidente Lula já manifestou diversas vezes o seu apoio à candidatura brasileira, prometendo agora chefiar a delegação que irá a Copenhague em outubro.

"Estou feliz e orgulhoso de anunciar que o presidente Lula confirmou oficialmente que estará em Copenhague", afirmou o governador do Rio, Sérgio Cabral. "Lula é o líder da nossa campanha", completou o prefeito da cidade, Eduardo Paes, que também está na comitiva em Berlim.

Lula não será o único "cabo eleitoral" de peso na votação da sede olímpica em outubro. O Rei Juan Carlos, da Espanha, já avisou que irá a Copenhague para apoiar Madri. E o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pode fazer o mesmo pela candidatura de Chicago.