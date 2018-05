Pressionado, técnico do Fluminense reconhece que torcida está insatisfeita

"Penso e trabalho para o Fluminense. Assim que será. Temos que seguir trabalhando. A torcida não está contente, não estamos apresentando um bom futebol. Temos que trabalhar para reverter isso. Estamos a duas vitórias da classificação. Aí começa um novo Carioca", disse.

Eduardo Baptista avaliou que sofrer um gol logo aos seis minutos do primeiro tempo, marcado por Gegê, dificultou as pretensões do Fluminense, como já havia ocorrido no clássico com o Flamengo, quando foi vazado aos 13. Assim, reconheceu que a desatenção no início dos duelos é um problema do time.

"É um fato que vem se repetindo. Temos conversado bastante, alertado no túnel antes do jogo. Talvez um posicionamento mais compacto no início para evitar isso. Começar já perdendo por 1 a 0 é complicado, não pode acontecer. Temos que trabalhar para reverter isso", afirmou.

O treinador do Fluminense também apontou que os jogadores estão abatidos com o momento ruim da equipe. "O abatimento é normal quando se joga e perde dois clássicos. Mas ninguém aqui jogou a toalha. Todos são homens e já mostraram o que podem fazer. Agora temos que transformar isso em resultados", comentou Eduardo Baptista.

Com apenas sete pontos somados em seis jogos, o Fluminense é o quarto colocado do Grupo A do Campeonato Carioca - apenas os quatro primeiros de cada chave avançam para a próxima fase. O time voltará a jogar somente em 2 de março, fora de casa, diante do Friburguense.