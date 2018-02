Previsão de recorde na Eldorado-Brasilis A sexta edição da Eldorado-Brasilis, maior regata oceânica do País, terá um barco especial: o Galileo, comandado por Walter Antunes, uma embarcação da Classe Open 60, considerada a ?Fórmula 1? da vela, e que custa aproximadamente US$ 2 milhões. A largada da prova será dia 15 de janeiro, com trajeto de 2.336 quilômetros, saindo de Vitória passando pela Ilha de Trindade e voltando até Vitória. ?O Galileo é um barco da categoria Open 60: um monocasco preparado para regatas solitárias de volta ao mundo, feito em fibra de carbono, que é o mesmo material utilizado nos carros de Fórmula 1. É um material resistente e leve, que deixa o barco extremamente leve e rápido. A altura do mastro é de 26 metros, que corresponde a um prédio de nove andares?, descreveu o capitão Walter Antunes. Segundo o comandante, seu barco tem tudo para bater o recorde de prova, que pertence ao Oi/Nokia/Sorsa, de Eduardo Penido, que completou a regata em pouco mais de sete dias no início deste ano. ?Colocando o barco em seu limite, ele pode fazer o trajeto em torno de quatro dias ou menos. Mas como ele é novo nós vamos com calma. Acho que trabalhando com tranqüilidade podemos fechar a regata em cinco dias. O objetivo é este?, revelou Walter Antunes. A prova também servirá como teste para as futuras aventuras do comandante, que já tem um projeto para três anos. ?Estou procurando patrocinadores para o Projeto Galileo Vela (www.galileovela.com.br), que é de US$ 3 milhões até 2007. Grande parte dos eventos de vela solitária é fora do Brasil. A Eldorado-Brasilis é o começo de uma grande estrada que quero percorrer, e não poderia começar melhor porque gosto de estar em casa?, explicou. Depois da regata brasileira, o comandante Walter Antunes pretende competir em regatas européias. O maior desafio, porém, está previsto para 2006. ?É a 5-Oceans. Uma regata de volta ao mundo com cinco escalas, com duração de cinco meses, sozinho?, contou.