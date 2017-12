Previsões funestas para doping O campeão marroquino do meio fundo, Hicham El Gerrouj, garantiu neste domingo que nos próximos anos ?muitos atletas vão morrer, prematuramente, por causa do doping? e que um grande número de esportistas jogam com sua saúde. Em uma entrevista publicada no diário suíço Dimanche.ch, El Gerrouj referiu-se a recente morte do queniano Richard Chelimo, ao afirmar que ?infelizmente haverá mais mortes prematuras?.