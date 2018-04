Primeiras palavras de Scheidt após ouro O Iatista Robert Scheidt nem chegou a descer de seu barco para comemorar. Ainda no píer, foi içado a bordo pelos braços dos amigos, dirigentes e torcedores que o esperavam do lado de fora da água. Suas primeiras palavras com os jornalistas: ?Acordei tenso, ansioso. Olhava de dez em dez minutos para o relógio, esperando a hora da largada. Mas entrei na água e me senti muito bem, à vontade, confiante. Fiz uma boa regata, controlada. Acabei em sexto e estou muito feliz. Estava perseguindo esse ouro há muito tempo, pois vocês se lembram do que aconteceu em Sydney?, comentou o brasileiro, referindo-se à perda da medalha de ouro na última regata da olimpíada passada para o inglês Ben Ainslie. Minutos mais tarde, ainda rodeado de gente mas já em solo, Scheidt seria saudado, por telefone, pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Houve problemas, contudo, nas linhas de comunicação via satélite.