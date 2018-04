Primeiro-ministro espanhol sai em defesa de Contador

Contador, que não tem poupado críticas às regras antidoping nas últimas semanas, alegou intoxicação alimentar para justificar o teste positivo para a substância clembuterol, utilizada em remédios para facilitar a respiração de pacientes com asma e bronquite. Ele teria comido carne contaminada com a substância.

Nesta sexta, o ciclista ganhou o apoio da maior autoridade do governo espanhol. Zapatero disse que "não há motivo legal para justificar a punição a Contador". O ministro do Esporte, Jaime Lissavetzky, também já havia dado suporte ao esportista.

Já a federação espanhola de ciclismo demonstrou apoio ao comitê disciplinar que julgará o caso de Contador. "A federação quer mostrar seu total e incondicional suporte ao comitê. Pedimos respeito total pela independência do órgão", anunciou a entidade.

O comitê disciplinar propôs em janeiro uma suspensão de um ano e deu prazo de dez dias para a defesa do ciclista. Contador entregou nova documentação para provar que não houve "falta ou negligência" de sua parte. A União Ciclística Internacional e a Agência Antidoping poderão recorrer à Corte Arbitral do Esporte, caso não concordem com a eventual punição ao atleta.