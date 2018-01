Primeiro suíço a vencer a Volta da França morre aos 97 anos

Ferdy Kübler, um dos dois únicos suíços a vencer a Volta da França, morreu aos 97 anos. A lenda do ciclismo venceu a tradicional prova em 1950, após se recuperar de um grave acidente e superar a interrupção da sua carreira internacional pela Segunda Guerra Mundial. Além disso, se tornou campeão mundial no ano seguinte.

Andre Haefliger, repórter-chefe da revista suíça Schweizer Illustrierte, confirmou na casa de Kübler, nesta sexta-feira, a morte em nome da viúva de Kübler, Christina. Ele faleceu na última quinta em um hospital de Zurique. Ele estava sofrendo com uma gripe.

A associação nacional de ciclismo da Suíça, a Swiss Cycling, homenageou Kübler e ofereceu as suas condolências à família. "Estamos nos despedindo de uma das maiores lendas do ciclismo do nosso tempo", escreveu em seu site.

Um acidente em 1946 deixou Kübler internado em um hospital por dois meses. Ele voltou a competir em 1947 e fez sua estreia na Volta da França aos 28 anos. O suíço venceu a etapa inicial, se tornando o primeiro portador da camiseta amarela no pós-Guerra, destinada ao líder da competição.

Em 1950, Kübler, então o terceiro colocado, assumiu a liderança da prova quando uma equipe italiana deixou a disputa, acusando os espectadores de agredir seus ciclistas. Ele terminou o percurso de 4.773 quilômetros com uma vantagem de 9min30 para o segundo colocado, o belga Stan Ockers.

Kübler optou por não competir na Volta da França até 1954, quando terminou em segundo lugar, atrás do francês Louison Bobet. Ele se aposentou do ciclismo aos 38 anos.

Após a sua vitória em 1950, o único suíço a vencer a Volta da França foi Hugo Koblet, em 1951. Ele morreu em 1964, em um acidente de carro.