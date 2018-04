Primeiros brasileiros chegam a Sochi para Jogos de Inverno na segunda

SÃO PAULO - A delegação brasileira que vai participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi começa a chegar às três vilas olímpicas russas nesta segunda-feira. Nesta primeira leva, chegam à cidade os atletas do bobsled tanto no feminino quanto no masculino, a snowboarder Isabel Clark e Josi Santos, do esqui aéreo.

Por conta da distância entre as sedes de neve e bobsled (na montanha) e de gelo (na cidade), Sochi escolheu montar três vilas olímpicas. Isadora Williams, da patinação artística, ficará na Vila da Costa; Jaqueline Mourão, do biatlo e cross country, e Leandro Ribela, do cross country, ficam na Vila Endurance; enquanto os demais vão se hospedar na chamada Vila da Montanha.

"A distribuição foi feita de acordo com a proximidade das vilas em relação ao local da competição de cada atleta ou equipe. Em Jogos de Inverno, esse deslocamento pode ser muito desgastante", explicou Gustavo Harada, gerente de jogos e operações internacionais do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e subchefe da Missão Brasileira em Sochi.

O Brasil terá delegação recorde em Sochi, com 13 atletas, participantes de sete modalidades, um recorde no dois quesitos. No bobsled, a convocação tem Edson Bindilatti, Edson Martins, Fábio Gonçalves e Odirlei Pessoni no masculino e Fabiana dos Santos e Sally Mayara no feminino.

Na neve, a delegação é completada por Jhonatan Longhi e Maya Harrisson, do esqui alpino. Eles serão os últimos a chegar, apenas no dia 14, já na reta final dos Jogos. As competições começam na quinta, mas a cerimônia de abertura é apenas na sexta. A de encerramento acontece no dia 23, um domingo.