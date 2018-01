Príncipe Albert fica fora da disputa O sangue nobre não impediu o fracasso do príncipe Albert, de Mônaco, nos Jogos de Inverno. Uma contusão no músculo tirou o filho de Rainier e Grace Kelly (morta em 1982, em um acidente de carro), além de único atleta em Salt Lake City credenciado também como membro do Comitê Olímpico Internacional, da competição de bobsled. "O pior foi ver as letras DNS (did not start, ou seja, não largou) na classificação", disse o nobre, de 43 anos. Veja a galeria