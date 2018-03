Príncipe William vai jogar pólo aquático O príncipe William, segundo na linha de sucessão da coroa britânica, vai integrar a equipe universitária de pólo aquático da universidade de St. Andrews, onde estuda desde 2002. O príncipe e sua equipe vão enfrentar times de universidades da Escócia, País de Gales e da Irlanda no torneio Celtic Nations, que será disputado em Cardiff (Gales) no mês que vem. "Ele está contente de fazer parte da equipe e muito feliz por ter sido selecionado", disse nesta sexta-feira, um porta-voz da Clarence House, residência oficial do príncipe Charles. O filho mais velho da princesa Diana conseguiu a vaga na equipe ?por méritos próprios?, segundo garantiu o coordenador de Pólo Aquático da Federação de Universidades Escocesas, Matt McGeehan. Segundo o coordenador, o principe dispensou qualquer tipo de privilégio e recusou um vestiário exclusivo oferecido pela universidade. William preferiu compartilhar as instalações com os demais companheiros de time. "Não é diferente e não queremos que seja. Estamos contentes que seja um dos meninos", acrescentou McGeehan.