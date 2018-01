Problema cardíaco pode tirar campeã olímpica de Pequim A equipe chinesa de natação poderá ter um importante desfalque para a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Isso porque Luo Xuejuan, ouro nos 100 m peito em Atenas-2004, está hospitalizada com problemas cardíacos. As causas do problema ainda não foram diagnosticadas pelos médicos, mas ela está ameaçada de ter que encerrar a carreira. Segundo o jornal estatal China Daily, a nadadora de 22 anos vem sofrendo com problemas de saúde há alguns meses - ela chegou a desmaiar durante um treinamento em novembro. A princípio, os médicos acharam que os sintomas que Xuejuan vinha apresentando eram causados pelo estresse, mas depois foi identificado um problema cardíaco, o que a levou à internação em uma clínica de Pequim. Debilitada, ela não pôde disputar os Jogos Asiáticos, realizados no início do mês em Doha, no Qatar. Além de ser a atual campeã olímpica, Luo Xuejuan também conquistou a medalha de ouro dos 50 m e 100 m peito nos Mundiais de Fukuoka (2001) e Barcelona (2003), mas não repetiu o feito em Montreal (2005) por causa de uma lesão no tornozelo.