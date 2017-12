Problema no veleiro atrapalha Klink Problemas no motor do veleiro Paratii 2 fizeram o navegador Amyr Klink desistir de explorar o Mar de Bellingshausen, na Antártica, e antecipar a volta ao Brasil. Amyr tem tido problemas no veleiro que está em teste para uma longa expedição à China. Além do motor, ele terá de trocar o material da vela e aperfeiçoar o sistema de vazão da água.