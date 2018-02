Profissão: piloto

A Stock Car encerra neste fim de semana, em Interlagos, um ano de consolidação. A categoria mais disputada do automobilismo brasileiro chegou a ter 51 carros em 2007, ganhou três novos pilotos vindos da Fórmula 1 (Ricardo Zonta, Antonio Pizzonia e Enrique Bernoldi), uma quarta marca de carenagem (Peugeot) e um patrocinador que veio dar nome ao campeonato (Nextel). Além do prestígio de poder ser chamada de Copa Nextel, não por coincidência mesmo nome do maior e mais popular campeonato do automobilismo norte-americano. Isso resultou em um aumento considerável do valor dos prêmios e, conseqüentemente, da profissionalização dos pilotos. Antes de a Stock Car atingir o nível atual, ser piloto profissional, correndo no Brasil, era privilégio de alguns poucos que tinham alcançado algum status no exterior antes de voltar para o País. Hoje, esse número aumentou pelo menos cinco vezes e não é exagero dizer que, exceto a Fórmula 1 e a IRL, nenhum outro campeonato no mundo reúne tantos pilotos de nível tão bom. Esta é uma verdade que eu tenho apresentado como argumento aos meus ídolos da velha-guarda, que me procuram para reclamar de uma categoria que usa os mesmos motores e chassis, sem marca, mudando apenas a bolha (carenagem) do Chevrolet Astra, o Peugeot 307, o Mitsubishi Lancer e o Volkswagen Bora. Peço desculpas a esses puristas, a quem respeito muito pelo que fizeram na carreira naquele automobilismo romântico do passado, mas defendo uma competição esportiva com regras que tornam o equipamento igual para todos, até pelo fato de que os tempos são outros e as montadoras, hoje, não topariam um envolvimento como o que tinham nos anos 60 e parte dos anos 70 pelo alto custo atual. O campeonato da Stock, nos moldes da Nascar americana, mas sem os ovais que costumam exigir mais coragem do que técnica, e com a exposição proporcionada pela TV Globo, recriou a profissão de piloto no Brasil e atraiu oito nomes que estiveram na Fórmula 1. Sem contar os que ainda virão, seja do automobilismo europeu ou do norte-americano. Apresento todas essas razões a meus velhos ídolos do passado e nem assim os convenço. A exceção é Bird Clemente, que aceita e elogia a Stock Car. Mas nesta semana eu tive a certeza de que meus argumentos estão corretos ao discutir o assunto com Emerson Fittipaldi e ver que ele pensa da mesma forma. A grande verdade é que, depois dos períodos de glórias dos campeonatos brasileiros de Divisão 1 e Divisão 3, da Super-Vê e, mais tarde, da Fórmula 3, os altos custos do esporte a motor levaram a um beco sem saída: ''''Ou seria assim ou o nosso automobilismo já teria morrido.'''' Então, viva a Stock Car! A semana começou com um torneio de tênis com participação de pilotos e jornalistas, nas quadras da Academia Unisys, e hoje é dia de treino em Interlagos. O título de bicampeão já é de Cacá Bueno. O vice-campeonato está entre quatro adversários: Rodrigo Sperafico, Thiago Camilo, Felipe Maluhy e Ingo Hoffmann. E há ainda a expectativa de quebra do recorde da pista, por ser a primeira vez que os carros da Stock andam no novo asfalto de Interlagos, inaugurado no GP do Brasil. O tempo deve cair até um segundo e meio e a marca a ser batida é de 1min40s115, estabelecida por Antonio Jorge Neto em junho deste ano. Embora o recorde absoluto seja de Felipe Maluhy (1min38s180), da época em que se corria com pneus Pirelli importados.