Profissionais do sumô em São Paulo Toyonokuni, um japonês de 25 anos, vive seu melhor momento esportivo: acabou de subir para a divisão de elite do sumô japonês. É o primeiro passo para uma carreira de sucesso nesse tradicional esporte japonês. Nesta quarta, o sumotori (lutador de sumô) acompanhou uma clínica de sumô com crianças, no ginásio do Sesc/Consolação. Sorria de satisfação. "É um trabalho importante para a difusão do esporte no mundo. Já fiz demonstrações em outros países, como Coréia e Canadá. Se o sumô continuar se expandindo, um dia, pode entrar na Olimpíada." Em função do sonho olímpico, o Mundial incorporou uma versão feminina. Este ano, na Alemanha, dias 16 e 17 de outubro, a delegação brasileira terá três homens e três mulheres. São eles: Geraldo Fujishiro, Takahiro Higuchi, Claudio Ikemori, Fernanda Pereira, Erica Sanusa e Vanessa Lins. "Estamos otimistas. Vamos fazer o máximo para conseguir boas colocações. Temos uma equipe experiente. Serão apenas dois estreantes em mundiais (Takahiro e Vanessa)", afirmou Fujishiro, que deve acumular a função de chefe da delegação. Neste sábado, Toyonokuni e seus colegas Toshinyama e Azumaou, também sumotoris profissionais, fazem uma demonstração ao meio-dia durante o campeonato de sumô da União Pró Sumô, no ginásio vermelho do Sesc/Consolação.