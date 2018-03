Programação esportiva da TV de quinta-feira (8/5) 8 horas - Tênis Masters Series de Roma - SporTV2 11h30 - Natação - Troféu Maria Lenk - SporTV 16 horas - Campeonato Espanhol - Espanyol x Atlético de Madrid - SKY Canal 128 16 horas - Copa da Itália - Catania x Roma - ESPN Brasil 20h30 - Copa do Brasil - Atlético-MG x Botafogo - SporTV 20h30 - Copa Libertadores - River Plate x San Lorenzo - SporTV2 20h30 - Supercopa de Basquete - Assis x Pinheiros - ESPN Brasil 22h10 - Basquete NBA - New Orleans x San Antonio Spurs - Esporte Interativo 23h15 - Copa Libertadores - Cúcuta x Santos - SporTV 4 horas - Fórmula 1 - 1.º treino do GP da Turquia - SporTV Obs.: Programação fornecida pelas TVs.