Projeto Ibirapuera será conhecido na quarta O projeto arquitetônico vencedor do concurso público para modernização do Complexo Esportivo do Ibirapuera, o Constâncio Vaz Guimarães, será conhecido na quarta-feira, às 11 horas, no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. O concurso, lançado em dezembro de 2002 pelo governo estadual, recebeu 47 projetos para análise de um juri formado por integrantes do Instituto de Arquitetos do Brasil e da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Leia mais no Estadão