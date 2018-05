Promessa russa do hóquei atingida por disco morre aos 16 anos

O incidente ocorreu no último dia 14 de janeiro. Capitão do Novokuznetsk, Orekhov atuava normalmente diante do Sibir Novosibirsk, do Casaquistão, por um torneio internacional, quando foi atingido no pescoço pelo disco da partida. Ele foi imediatamente atendido e enviado a um hospital.

De acordo com os relatos dos presentes, Orekhov desabou no momento do impacto e não mais voltou a ter consciência. Depois de ser internado, o jogador foi diagnosticado com uma grave lesão vertebral, que teria sido a causa de sua morte. "Alexandr faleceu hoje por conta das lesões sofridas. É uma perda irreparável para o hóquei", limitou-se a dizer o diretor-geral do Metallurg, Vladimir Rokkel.