Promessa russa do hóquei está em coma após ser atingido por disco

Orekhov é capitão do time de base do Metallurg Novokuznetsk. No segundo período do duelo diante do Sibir Novosibirsk, do Casaquistão, válido por um torneio internacional, foi atingido no pescoço pelo disco da partida. Ele foi imediatamente atendido e enviado a um hospital.

De acordo com o site oficial do Metallurg, Orekhov entrou em coma nesta sexta. O clube garantiu que prestou todo o socorro possível e que o atendimento foi realizado conforme as exigências médicas. O comunicado ainda pedia que os torcedores doassem dinheiro para ajudar a cobrir os gastos do jogador no hospital.