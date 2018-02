Promessas de Ano Novo

Dezembro. Um mês no qual teoricamente todo mundo deveria desacelerar um pouco, mas que, no final das contas, acaba sendo terrivelmente agitado. Para quem, como eu, gosta de correr, tem a São Silvestre, com suas hediondas ladeiras, seu insuportável calor, mas uma atmosfera que nenhuma prova no mundo consegue imitar. Para quem não é maluco a ponto de correr sob 40 graus, a corrida é nos shopping centers refrigerados, atrás de presentes para a criançada consumista, iguarias de países gelados para a ceia de uma tórrida noite de verão nos trópicos e toda sorte de bugigangas decorativas, especialmente aquelas lampadinhas que vêm dominando árvores e varandas de apartamentos nos últimos tempos. Se do ponto de vista físico dezembro é um mês duríssimo, no aspecto mental ele é ainda mais exigente. Sim, porque é justamente na reta final do ano que decidimos fazer planos para o futuro. Correr a primeira maratona: eis a obsessão deste escriba. Há cinco anos repito a mesma promessa solene. Só que desta vez juro que vou cumpri-la. Ou não. Vá saber. O importante é que, em se tratando de promessas vãs, não estou sozinho. Ano após ano, milhões de pessoas tecem loas à qualidade de vida, fazem juras de amor ao esporte e se matriculam em academias de ginástica no início de janeiro. A matrícula, ainda que seja seguida de apenas duas ou três sofridas aulas, permite ao iludido barrigudinho - ou à iludida barrigudinha, ainda que as mulheres sejam mais fiéis às suas promessas - proferir a infalível frase: "Voltei a malhar." Repare que ninguém neste mundo começa a malhar. Todos estão "voltando a malhar". Em Por Que Ler os Clássicos, o grande Italo Calvino diz que um livro clássico é aquele que nunca estamos lendo - mas sempre relendo. Ninguém tem coragem de dizer que está lendo Os Sertões. Se flagrarmos alguém com Os Sertões debaixo do sovaco, esse alguém certamente se apressará em dizer que está "relendo" o livro. Assim é na literatura, assim é na arte da malhação. Nunca estamos começando, sempre estamos retornando. Arrisco-me a dizer que mais da metade do faturamento das redes de academias vem das mensalidades de gente que jamais aparece por lá. Gente que paga para não malhar. Mas que, agindo assim, tem o álibi falso, porém tranqüilizador, de poder dizer que não é sedentário, "afinal de contas, eu pago até academia". E quando eles se sentem deprimidos com a barriguinha proeminente, abrem a gaveta da mesa de cabeceira - sem largar o baldão de pipoca -, encontram a velha e empoeirada carteirinha da academia, suspiram e dizem, olhando para o teto do quarto: "Eu malho. Vejam esta carteirinha plastificada. Eu malho!". Pessoas assim são como aquelas que pagam a universidade, não se formam nunca, mas, no currículo, fazem questão de escrever o nome da faculdade e, entre parêntesis, a oportuna ressalva: "cursando". Se eu pudesse dar um conselho aos que farão promessas de final de ano, seria este: prometam menos, façam mais. Em vez de pensar na inscrição na academia, tirem um velho par de tênis do armário e saiam para dar uma volta no quarteirão. Quando conseguirem dar uma volta sem, tentem dar duas. Depois três, quatro, e em seguida tentem uma volta no Ibirapuera ou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em pouco tempo eles estarão cruzando gloriosamente a linha de chegada da primeira maratona. Garanto que isso será bem mais fácil do que ler Os Sertões. Se bem que eu já li Os Sertões - reli, quero dizer -, mas ainda não completei uma maratona. Ano que vem isso vai mudar. Prometo. Juro. De verdade...