Promotor cancela luta entre Pacquiao e Mayweather

A aguardada luta entre o filipino Manny Pacquiao e o americano Floyd Mayweather Jr não será mais realizada. O promotor do evento, Bob Arum, cancelou o duelo porque as equipes dos dois pugilistas não chegaram a um acordo sobre os exames antidoping.

Arum havia fixado o dia de quinta-feira como limite para a definição da luta, que seria realizada no dia 13 de março. "Acabou", afirmou, com ênfase, o responsável pela organização do evento, na noite do dia 24.

Segundo o promotor a data da luta era a única decisão acertada pelas duas partes. No entanto, Mayweather requisitou a Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA, na sigla em inglês) para ser a responsável pelos testes do confronto.

A equipe de Pacquiao discordou da escolha porque considera parcial a entidade americana. "Ele não quer utilizá-las. Eu não quero utilizá-las. São tão inflexíveis que não podem ser usadas", ressaltou Arum.

Sem poder contar com Mayweather, o promotor não desistiu de realizar uma luta no dia 13. Arum planeja um confronto entre Pacquiao e o italiano naturalizado americano Paul Malignaggi. No entanto, deixou implícito a possibilidade de realizar ainda em 2010 o duelo entre Pacquiao e Mayweather.