Protesto muda pontuação da Star A pontuação da classe Star mudou nesta terça-feira depois que o júri de regata dos Jogos de Atenas acatou recurso dos canadenses Ross MacDonald e Mike Wolfs ao fim da regata desta terça-feira. Os brasileiros Torben Grael e Marcelo Ferreira continuam na liderança, com 13 pontos perdidos, mas a vantagem para o segundo colocado agora é menor. Caiu para 7,2 pontos, pois os canadenses, em vez de 17, perderam apenas 5.2 pontos na regata. Eles agora têm 20.2 pontos. MacDonald e Wolfs alegaram ter sido atingidos pelo barco dos representantes de Bermudas durante a prova. Devido à colisão, uma das velas do barco - a buja - rasgou. Com isso, o máximo que os canadenses conseguiram foi o 17º lugar. O júri de regata considerou justa a apelação dos canadenses e para calcular os pontos perdidos por eles na regata usou o seguinte critério: somou os pontos perdidos pela dupla nas regatas anteriores e dividiu pelo total de regatas, chegando a 5.2. Assim, MacDonald e Wolfs estão agora com 20.5 pontos.