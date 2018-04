Protestos contra a Copa do Mundo e título do Santos na Copa SP marcam o fim de semana esportivo

SÃO PAULO - Os protestos contra a Copa do Mundo de 2014 terminaram em confronto nas principais cidades do Brasil, com 128 pessoas detidas em São Paulo. No Aberto da Austrália, Stanislas Wawrina ganha de Rafael Nadal em quatro sets e conquista o primeiro título de Grand Slam da sua carreira.

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

O Santos bateu o Corinthians por 2 a 1 e coroou uma campanha impecável, com oito vitórias em jogos, faturando o segundo título seguido na Copa São Paulo, o terceiro na história. O time da Baixada terminou a competição com o melhor ataque e a defesa menos vazada.

PROTESTOS CONTRA A COPA DO MUNDO

O sábado também foi marcado por muitas tensões pelo Brasil. Os protestos contra a Copa do Mundo de 2014 terminaram em confusão nas diversas capitais onde foram realizados. Em São Paulo, manifestantes depredaram esbatelecimento comerciais e entraram em confronto com a polícia. 28 pessoas foram detidas por conta da confusão.

CAMPEONATO PAULISTA

O Corinthians teve um sábado para se esquecer. Além do revés na Copa São Paulo de manhã, o time foi derrotado à noite, também no Pacaembu, pelo São Bernardo. No domingo, São Paulo e Palmeiras tiveram boas atuações e venceram Oeste e Atlético de Sorocaba respectivamente. O Santos também conseguiu três pontos, mas ao contrário dos rivais, não atuou bem.

CAMPEONATO CARIOCA

Graças a uma boa atuação de Conca, o Fluminense conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Carioca. O Flamengo apenas empatou no Maracanã com o Duque de Caxia, enquanto o Botafogo, que poupou o time visando o confronto na Copa Libertadores, foi derrotado pela Cabofriense. No último jogo do dia o Vasco massacrou o Friburguense por 6 a 0.

CAMPEONATO GAÚCHO

O time sub-23 está dando conta do recado enquanto os titulares ainda se preparam para a temporada. Neste domingo, o time venceu o Passo Fundo por 2 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento em 3 jogos. O Grêmio também venceu. Os titulares estrearam na Arena contra o Aimoré e não tomaram conhecimento do adversário, 4 a 0 para o Tricolor.

CAMPEONATO MINEIRO

Sem ritmo de jogo, o Cruzeiro sofreu para bater o URT, que volta à primeira divisão do torneio após sete anos. O Atlético-MG, que estreia apenas na quarta-feira, venceu um jogo-treino diante do Democrata de Sete Lagoas.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Na Europa, o Campeonato Alemão voltou à ativa com o Bayern de Munique ampliando sua vantagem sobre os seus perseguidores. Na Espanha, o Barcelona continua líder, com com Real Madrid e Atlético de Madrid na cola. Na Terra da Rainha, o fim de semana foi de Copa da Inglaterra, com Arsenal, Liverpool, Manchester City e Chelsea avançando para as oitavas de final.

TÊNIS

No sábado, a chinesa Na Li não tomou conhecimento e venceu a eslovaca Dominika Cibulkova em sets direto para faturar o Aberto da Austrália, o seu segundo título deste porte na carreira. No masculino, o suíço Stanislas Wawrinka quebrou uma incômoda sequência de 12 derrotas diante de Rafael Nadal para conquistar o primeiro Grand Slam de sua carreira, resultado que o eleva ao 3.º lugar no ranking da ATP.

FÓRMULA 1

Faltando cerca de dois meses para o início da temporada, as equipes começaram a apresentar os carros que serão utilizados para 2014. Destaque para a tradicional Ferrari, que exibiu um modelo com alguns detalhes pretos em sua traseira.

VÔLEI

Em cinco sets, o Cruzeiro venceu o Sesi e foi campeão da Copa do Brasil Masculina de Vôlei, título que garante a equipe mineira no no Campeonato Sul-Americano de Vôlei deste ano.

BASQUETE

Pela NBA, o brasileiro Nenê, do Washington Wizards, teve boa atuação e marcou 19 pontos diante do Utah Jazz, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do seu time por 104 a 101.

BOXE

Yamaguchi Falcão esperava uma estreia inesquecível no boxe profissional. E ela aconteceu. Mas não do jeito que ele queria. Após uma confusão iniciada no fim do primeiro round, o brasileiro foi desclassificado ainda no corner. O rival argentino Martín Rios também foi desqualificado, deixando a luta sem vencedor.