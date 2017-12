Prova abre Brasileiro de Tiro ao Prato A disputa da prova de fossa doublê, a partir do meio-dia desta sexta-feira, marca a abertura oficial da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato, que vai até domingo no Centro Esportivo Americana, no interior de São Paulo. Convidados do exterior e os principais atiradores do País estarão reunidos para as provas olímpicas da modalidade e iniciam briga por pontos no ranking nacional de 2004. As provas de fossa olímpica e skeet estão programadas para sábado e domingo.