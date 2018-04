Prova de Ádria é colocada sob suspeita A velocista cega Ádria dos Santos, a maior medalhista paraolímpica da história, foi dormir, nesta sexta-feira à noite, na Vila Olímpica de Atenas, com mais uma medalha de prata na gaveta, a dos 200 metros - com isso, ela já soma 11 medalhas paraolímpicas na carreira, sendo 7 de prata e 4 de ouro -, e uma grande dúvida na cabeça. Teria sido vítima de uma grande injustiça? Ádria e seu guia Chocolate suspeitam que a chinesa Chun Miao Wu, que ganhou o ouro (25s39), tenha sido ´empurrada´ pelo guia, que a tinha praticamente atada à mão direita, quando o regulamento exige que a distância da corda seja de, no mínimo, cinco centímetros. A chefia da delegação brasileira entrou com recurso imediatamente após a prova, mas a comissão de atletismo indeferiu o pedido e manteve o resultado da prova. A veterana espanhola Purificación Santamaria chegou em terceiro (26s71). Ádria fechou a prova dos 200 m (T11) com o tempo de 25s.60. Segundo o guia Chocolate, tempo suficiente para levar o ouro. Ele levantou a suspeita de que Chun Miao tenha sido ajudada, depois de ter sido alertado por quem vinha mais atrás, o guia de Purificación. "O espanhol me disse que o guia da chinesa a puxou. Não sei, durante a prova fica difícil notar. Preciso ver na tevê. Não quero ser injusto. Se ela jogou limpo, parabéns pra ela, fez um ótimo tempo e merece vencer. Agora, se foi ajudada, temos de correr atrás disso aí" , disse Chocolate, que corre atado a Ádria por uma cordinha de 20cm. Segundo o guia da brasileira, ambos já testaram a cordinha mais curta. "Testamos e a Ádria bateu o próprio recorde, melhorou muito o seu tempo, só não sabemos se isso pode..." Ádria procurou ser mais comedida nas declarações, parecia ter consciência, no fundo, de que não havia feito uma boa prova. "O pessoal precisa ver direito na tevê e, se for o caso, recorrer. Estou feliz com a medalha de ouro. Fiz um bom tempo, não estou reclamando de nada", dizia a atleta, visivelmente decepcionada e fazendo força para esconder a tristeza. A prova dos 200 m já está passando para a história do atletismo paraolímpico feminino como uma grande polêmica. Em Sydney, há quatro anos, Purificación chegou na frente, mas teve a medalha retirada pela organização da Paraolimpíada. Na ocasião, quem fez a reclamação foi o Brasil. Quem ganhou chegou em segundo e ganhou a medalha de ouro? Ádria dos Santos. A chinesa não quis nem saber da chiadeira do Brasil e comemorou muito a sua medalha de ouro. Sem entender absolutamente nada do que acontecia, simulava para as tevês brasileiras o seu movimento durante a prova. Ela corre praticamente de mãos dadas com seu guia, que em nenhum momento ficou à frente dela, como proíbe o regulamento. Pouco depois de Ádria, entrou na pista a velocista Maria José Ferreira Alves, a Zezé, que na segunda-feira havia levado o bronze nos 200 m T12, para deficientes visuais). Ela correu a final dos 100 e ganhou mais um bronze.