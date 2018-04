Prova de ciclismo em 2012 terminará no Palácio de Buckingham

As corridas de estrada masculina e feminina estão programadas provisoriamente para os dois primeiros dias dos Jogos, em 28 e 29 de julho.

A trajetória da corrida será em direção sudoeste, desde The Mall, em frente ao palácio, na zona central de Londres, e passando por marcos da cidade nos distritos de Westminster, Kensington e Chelsea, Hammersmith e Fulham, atravessando o rio Tâmisa pela ponte Putney.

Ela também atravessará o parque Richmond, o parque Bushy e passa pelo Palácio Hampton Court Palace, antes de dirigir-se à zona rural em volta de Londres, atravessando as colinas de Surrey em direção a Guildford e Woking.

A partir de Dorking, a corrida repete várias vezes um circuito de 15,5 quilômetros em volta de Box Hill.

"Com isso as Olimpíadas serão levadas ao sudoeste de Londres e a Surrey", disse Sebastian Coe, presidente do comitê organizador de Londres, em comunicado à imprensa.

Mark Cavendish, vencedor de cinco etapas na Tour de France do ano passado e uma das grandes esperanças do ciclismo britânico, disse que está ansioso por encarar o desafio.

"Competir em uma Olimpíada em casa é uma chance que só se tem uma vez na vida. Competir na prova de estrada no fim de semana de abertura dos Jogos de Londres em 2012, diante de torcedores de meu país, vai ser incrível."

A corrida masculina, que em 2008 foi vencida pelo espanhol Samuel Sánchez, deve levar cerca de seis horas, com 145 atletas cobrindo um trajeto de 250 quilômetros.

A britânica Nicole Cooke venceu a prova feminina em Pequim.

Em 2012 a prova terá 140 quilômetros e 67 participantes.

"Acho que esse trajeto vai resultar numa corrida olímpica emocionante, e, especialmente com as voltas de Box Hill, produzirá vencedores justos das medalhas de ouro masculina e feminina", disse Pat McQuaid, presidente da Federação Internacional de Ciclismo (UCI).

Os organizadores disseram que uma prova de teste será realizada nesse trajeto em agosto deste ano.