Prova de ciclismo tem duelo de times A 59ª edição da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, a disputa mais tradicional do ciclismo brasileiro, terá o confronto das equipes Caloi/Suzano/PowerBar e Memorial/Santos, as principais do País, terça-feira, a partir das 9 horas, no Autódromo de Interlagos. A prova, que bateu recorde de inscrições, deve reunir 5 mil participantes e contará com ciclistas da Argentina, Uruguai e Chile.