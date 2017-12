Prova será teste para Jogos Eqüestres O Concurso Nacional de Saltos do Rio de Janeiro, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo, será uma prova observatória para os Jogos Eqüestres Mundiais, que serão em setembro, em Jerez de La Frontera, na Espanha. A delegação brasileira que vai à competição será definida por uma comissão da Confederação Brasileira de Hipismo, que observará o desempenho dos conjuntos em três competições no País e outras cinco na Europa. Os maiores destaques da competição são André Johannpeter, bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Sydney/2000 e quarto colocado individual no torneio olímpico, e Vítor Alves Teixeira, campeão do GP Internacional do Rio e nove vezes campeão brasileiro na categoria sênior, que já está classificado para a Copa do Mundo da Alemanha, em Leipzig. O concurso ainda contará com destaques como Pedro Paulo Lacerda, Cláudia Itajahy, atual campeã brasileira de amazonas, e Joana Valente, campeã sul-americana juvenil.