Prova tem 25% a mais de inscritos e novo horário para as mulheres A Corrida Internacional de São Silvestre chega à 83ª edição com mais atletas e mudança no horário de largada. A organização da prova aumentou, para a disputa deste ano, em 25% o número de inscritos. Serão 20 mil, 5 mil participantes a mais do que nos anos anteriores. Atendendo a um pedido antigo das mulheres, o horário de largada da prova feminina foi modificado. Até a última edição, a saída era realizada às 15h15 - ou seja, às 14h15, por conta do horário de verão. Agora, as mulheres começarão a correr às 16h30, 15 minutos antes da largada masculina. "Biologicamente, vai ser bem melhor", atesta Lucélia Peres, atual campeã da prova paulistana. "Sair às 14h15, que era o horário real da largada, era muito sacrificante. Pelo menos vamos ter um final de corrida mais ameno, aproveitando a sombra dos prédios." O calor, este ano, não deve dar trégua: a previsão é de temperatura na casa dos 30 graus. Mas a chuva, como aconteceu no ano passado, pode aparecer durante a tarde. SÃO SILVESTRINHA O calendário oficial da prova paulistana começa hoje, com a 14ª edição da São Silvestrinha. Cerca de 2 mil crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos participam da versão infanto-juvenil realizada na pista do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera, a partir das 9 horas. E terão como exemplo um ex-corredor mirim que virou profissional de sucesso. Atual campeão da prova "adulta", Franck Caldeira competiu na São Silvestrinha em 1997. Os jovens atletas serão divididos em 20 categorias por faixas etárias - os menores, de 6 anos, disputam provas de 50 m. A última faixa, de 15 anos, corre 600 metros. Serão cerca de 130 baterias.